Nuovo corso di formazione per i docenti di religione

Giovedì scorso anche alla Spezia e in provincia sono iniziate le lezioni per il nuovo anno scolastico. Sono dunque tornati a scuola anche i docenti, di ogni ordine e grado, ed anche per loro è tempo, oltre a quello dedicato alle lezioni, di aggiornarsi e di apprendere. Questo vale ovviamente anche per gli insegnanti e per le insegnanti di Religione cattolica, per i quali si svolgerà il corso annuale di formazione organizzato dall’ufficio diocesano Scuola ed educazione diretto da don Tommaso Fasoli. Il corso, che è di fatto iniziato nelle settimane scorse con la cerimonia del “mandato”, affidato ai docenti dal vescovo Palletti, anche quest’anno non sarà concentrato in alcuni giorni, bensì articolato in una serie di incontri formativi che si succederanno lungo tutto il periodo scolastico, dal mese di ottobre al mese di marzo. Questi incontri, organizzati in collaborazione con l’Istituto superiore ligure di scienze religiose, polo della Spezia, avranno luogo, sempre in ore pomeridiane, nel salone multimediale di Tele Liguria Sud, adiacente alla cattedrale di Cristo Re. Tra i relatori ci saranno il biblista genovese don Carlo Doglio, il direttore dell’ufficio Scuola dell’arcidiocesi di Milano don Gian Battista Rota, il postulatore generale dell’ordine dei Domenicani, lo spezzino padre Massimo Mancini, lo psicologo e docente dell’ordine Canossiano padre Amedeo Cencini, il direttore dello Studio filosofico domenicano di Bologna padre Giuseppe Barzaghi, il preside del liceo “Malpighi” di Bologna Marco Ferrari, il rettore della fondazione “Sacro Cuore” di Milano don Josè Claveria. Numerosi e di particolare attualità anche gli argomenti trattati nelle diverse lezioni. Si va da temi specificamente teologici e catechetici, quali la costituzione conciliare “Dei Verbum”, ad altri di carattere filosofico, pedagogico e sociologico, quali il “Perché e così difficile educare”, il valore dello studio della storia, le prospettive educative dell’intelligenza artificiale, il “senso dell’educare”. Infine, questioni di legislazione scolastica come il ruolo dell’insegnante di Religione nella scuola di oggi e la tutela dei minori. Per i docenti che parteciperanno al corso è stato richiesto il riconoscimento come attività formativa all’Ufficio scolastico regionale della Liguria – Area Formazione.

