Permangono condizioni di instabilità sia sulla Liguria che sullo Spezzino

Si chiude fra poco l’allerta gialla per temporali che sullo Spezzino non ha portato particolari piogge sia nella giornata di ieri che nella nottata. Per questa domenica di metà settembre Arpal segnala comunque il permanere di condizioni di instabilità che, in presenza di venti convergenti al suolo favoriscono lo sviluppo di rovesci o temporali con bassa probabilità di fenomeni forti. Per domani, lunedì, l’approssimarsi di un’onda depressionaria convoglia sulla Liguria un flusso umido sudoccidentale e riporta condizioni di spiccata instabilità favorendo precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco, più probabili sul Centro-Levante tra il pomeriggio e la sera. Dal pomeriggio infine, deciso rinforzo della ventilazione da Sud-Sudovest con venti fino a localmente forti sui rilievi e sulla costa di Centro-Ponente.

