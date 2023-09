‘Santa’: spiaggia disabili senza adeguati posteggi; invadenza pullman

Le osservazioni o le proteste dei lettori non sono mai banali e spesso evidenziano problemi noti, ma irrisolti. Un signore ha accompagnato un disabile al mare, o meglio alla spiaggia libera attrezzata per disabili di Ghiaia, vanto di Santa Margherita che, anche per questa realtà, si fregia della bandiera Lilla. Ma in zona i posteggi per disabili sono insufficienti, anche nella stagione balneare. Problema di non poco conto, che nessuno, opposizione compresa, sembra mai avere rilevato.

Il nostro lettore posteggia quindi l’auto in viale Andrea Doria, vicino a piazza Vittorio Veneto, occupando parzialmente la zona bus dove si fermano anche i pullman turistici per far scendere i passeggeri che attraversano la strada e si imbarcano sui battelli diretti a Portofino e San Fruttuoso.

Al ritorno il nostro lettore trova la contravvenzione. Non perché il pass disabili sia stato rilasciato a Parigi (il “Contrassegno unificato disabili europeo” è valido in tutta Europa) ma perché invadere gli spazi bus è vietato anche ai mezzi muniti del contrassegno disabili.

