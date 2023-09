Si è spento Silvano Cerri, fu partigiano della Brigata Muccini e pubblicista

Si terrà domattina alle 10.30 presso la chiesa di Migliarina alla Spezia l’ultimo saluto a Silvano Cerri, mancato ieri all’età di 93 anni. Partigiano “Primo” della banda “Orti” della Brigata Muccini di Sarzana, negli anni Cinquanta fu anche pubblicista e direttore responsabile di diversi giornali di fabbrica dello Spezzino – da “La spola” dello jutificio Montecatini a “Lo scalo” dei lavoratori del Muggiano – è stato inoltre dirigente dello SPI Società Petrolifera Italiana di Arcola.

Porgendo sentite condoglianze alla famiglia la CGIL della Spezia ha espresso il suo cordoglio “per la scomparsa di Silvano Cerri” ricordandone “il suo impegno politico, civile e di pubblicista”.

A pochi giorni dalla scomparsa di un’altra figura di primo piano della Resistenza locale come Piero Guelfi, anche il Pd di Sarzana esprime il suo cordoglio per “il Combattente partigiano che con il nome di battaglia di “Primo” tra le fila della Brigata Muccini, Silvano ha dato continuità all’esperienza di lotta anche negli anni della libertà recuperata, con la sua attività di giornalista e direttore di numerosi giornali di fabbrica nello spezzino. Se ne va – si legge in una nota – uno degli ultimi testimoni di una generazione che ha costruito con le proprie scelte di vita i fondamenti di una nuova Italia, sotto l’architrave della Costituzione repubblicana. A chi rimane spetta il compito di conservare e arricchirne operosamente il lascito”.

