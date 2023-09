Stanziati 110 mila euro per la bonifica della ex discarica Santa Libera di Loano e del cantiere Resincolor di Andora

Loano/Andora. La Giunta regionale ha deliberato lo stanziamento di circa 450.000 mila euro per la bonifica dei siti contaminati aggiornando, anche sulla base delle segnalazioni e delle istanze da parte delle amministrazioni comunali, la priorità d’intervento e degli oneri necessari.

Si impegna quindi la spesa per i Comuni di Andora (Cantiere Navale Resincolor 60.000), Loano (ex discarica Santa Libera per 49.000 euro), Arcola (aree demaniali Piano di Arcola 63.496 euro) e Genova (piazzale Bruno Palli: 113.000 euro; Parco del Ponte ambito B3 e B4: 122.000 euro; ex mercato ortofrutticolo corso Sardegna: 15.000 euro; Pra’ Marina Parco Lungo: 27.400 euro).

» leggi tutto su www.ivg.it