Termovalorizzatore, Lista Toti contro Sansa: “Non sono i cittadini ad essere di serie B, sono i politici”

Valbormida. “Ferruccio Sansa e i suoi non solo sono ormai un disco rotto, con la puntina che salta sempre sulla stessa frase: ‘No, no, no’. Il vero problema è che ancora una volta si confermano poco prudenti e puntano al bersaglio sbagliato. Nell’annunciare l’ennesima battaglia preconcetta contro l’ipotesi di termovalorizzatore in Valbormida, citano, come pesanti servitù del ponente ligure, tutte opere realizzate nei decenni scorsi dalle amministrazioni di sinistra. Opere ritenute deleterie e nocive per l’ambiente e la salute dei residenti”.

Con queste parole la Lista Toti respinge al mittente l’attacco di ieri dei consiglieri regionali della Lista Sansa (Ferruccio Sansa, Selena Candia e Roberto Centi) in merito all’ipotesi di costruzione di un termovalorizzatore nel Comune di Cairo Montenotte. Con un comunicato stampa, i tre politici avevano preso posizione contro il progetto parlando di “liguri di serie A e di serie B”: “Da una parte i red carpet a Portofino e dall’altra le servitù sempre nelle stesse ‘discariche’ come Vado e la Val Bormida. Un territorio, quest’ultimo, già fortemente penalizzato e inquinato negli ultimi decenni tra i disastri dell’Acna, Italiana Coke e Ferrania”.

