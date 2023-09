“Un disco che gira” da FourteenArtellaro

Colori, linee, forme astratte e materia concreta si dipanano come materia che parte da un fulcro di creazione e si posizionano. La visione si presenta come misurazione dello spazio e, parzialmente, del tempo, intessuta di rattoppi e strappi, gocciolature, materia vibrante e colore mosso che si impadroniscono dei miei ricordi. Li misurano, gli danno consistenza e li vibrano. I limiti sono l’abitabilità. La realtà si nutre di pensiero ricordato. Questo processo potrebbe avere vita infinta. Un congelamento interviene ad un certo punto. In realtà tutto ci appare più come una still: sequenza di tasti che cattura e ferma il momento. La sequenza termina, ma non è una registrazione, è realtà aggiuntiva. Tuttavia qui il processo si compie al contrario. Non è il guardare da vicino che genera l’invasione della materia sul fruitore. In questo caso è l’invasione che crea il guardare.

venerdì 22 settembre ore 19

Emiliano Coletta | Nicolas Pallavicini

A cura di Fabrizio Pizzuto

Rassegna Debacle

A cura di Gino D’Ugo

