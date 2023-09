Vadese, il “giorno così” di Fabio Brondo: rientro in campo e goal con dedica speciale

Tra le ventidue e passa storie personali che si incrociano per un’ora e mezza su un campo da calcio merita la copertina quella di Fabio Brondo. “Basta un giorno così a cancellare centoventi giorni stronzi” cantava Max Pezzali e il “giorno così” per lui è stato oggi. Fuori per lungo tempo per l’infortunio al crociato, il centrocampista della Vadese è tornato in campo segnando il goal del pareggio (1 a 1) contro il Città di Savona nella prima partita con al campo la figlia.

“Per me è stato un periodo difficilissimo – racconta – . Ho avuto un grave infortunio al crociato. Mi sono curato bene e mi sono ripreso bene. Oggi per la prima c’era mia figlia a vedermi. Il goal è dedicato a lei ma anche a me stesso e alla mia famiglia che mi è stata sempre vicina. Sono felice per il goal e per averla pareggiata. Ora vedremo cosa succederà con il sorteggio”. Sia la Vadese sia il Città di Savona, infattim hanno vinto 1 a 0 contro l’Altarese, col pareggio di oggi è perfetta parità. Sarà quindi il destino a decidere chi andrà avanti in Coppa Liguria. Per quanto faccia piacere passare, è bene ricordare che vittoria della coppa non dà accesso alla categoria superiore.

