Bonus trasporti, Sanna (M5S): “La Regione solleciti il governo per un rinnovo della misura”

Liguria. “La Regione si attivi e faccia sapere al più presto quali sono gli esiti della Commissione interregionale sul rinnovo del Bonus trasporti. Non basta averlo fatto inserire nell’Ordine del giorno della Commissione per lavarsene le mani, è indispensabile sollecitare il governo affinché venga garantito il rinnovo in modo organico e programmato e non con misure spot”. Così Armando Sanna consigliere regionale del Partito Democratico che ha presentato un’interrogazione in consiglio regionale sul tema.

“La Liguria – prosegue – è la Regione con il maggior numero di bonus trasporti richiesti, per chi sceglie di spostarsi con i mezzi pubblici rappresenta una risorsa importante, soprattutto in un periodo in cui gli stipendi, a causa dell’inflazione, hanno perso potere d’acquisto. Per questo chiediamo che contemporaneamente al rinnovo si provveda anche ad alzare la soglia minima di reddito per poter accedere, aumentandola rispetto ai 20mila attuali, e ampliare così la platea di cittadini che possono usufruirne”.

