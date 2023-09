Calcio, Pietra. Dominici fiducioso dopo il pari: “Orgoglioso di questa prestazione. Il gol? Arriverà”

Pietra Ligure. Primo pareggio stagionale nella prima partita casalinga dei bianco celesti. Partita molto equilibrata e tatticamente bloccata viste le medesime idee di gioco di entrambe le squadre. Enrico Dominici, nonostante non abbia segnato, si è contraddistinto in campo recuperando svariati palloni oltre a dialogare alla perfezione con Rovere, Insolito e poi Capocelli.

Prima frazione di gara chiusa in vantaggio, Campomorone che prende le redini della partita e sale in vantaggio, poi la magia di Insolito. Una partita dai ritmi altissimi, ma la testa e la tattica, talvolta, possono fare la differenza: “Eravamo pronti per qualsiasi situazione, abbiamo lavorato molto in settimana, sapevamo che avremmo dovuto faticare un bel po’. Sappiamo di avere un grandissimo giocatore in rosa come Insolito che ci aiuta sempre nelle situazioni complicate. Noi abbiamo disputato la partita che avevamo preparato, abbiamo sofferto solo nei primi 20 minuti giocando contro una grande squadra. Sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo dimostrato oggi in campo”.

