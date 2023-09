Calcio/ Samp, al Ferraris è notte fonda: il Cittadella vince 1-2

Un’altra veneta ribalta la Sampdoria al Ferraris: il Cittadella sotto di un gol vince 1-2 e mette a nudo i problemi dei blucerchiati davanti al pubblico amico. Una sconfitta, la terza casalinga, che lascia il Doria a 2 punti. Rispetto alla vigilia Giordano sulla sinistra con Murru al centro e Depaoli al posto di Stojanovic. Esordio di Kasami a centrocampo.

Il Cittadella parte forte e al 1’ Pittarello impegna Stankovic bravo a rimediare un errore in fase di disimpegno. Lo stesso giocatore si riprova al 17’ ma il portiere serbo è attento e dice no. La Sampdoria si fa vedere al 35’ con Depaoli che calcia a lato e poi al 43’ quando va in vantaggio: La Gumina sfrutta un cross di Verre e infila Kstrati, è 1-0.

