Cerimonia di inaugurazione per il nuovo battello Riomaior: simbolo di sostenibilità e tecnologia

Taglio del nastro e benedizione per il nuovo battello “Riomaior” appartenente alla flotta del Consorzio Marittimo Cinque Terre – Golfo dei Poeti. Oggi pomeriggio, nonostante un cielo plumbeo e carico di pioggia, si è tenuto un momento di confronto per inaugurare l’imbarcazione che potrà trasportare fino a 516 passeggeri. Le nuove tecnologie a bordo permetteranno viaggi sostenibili e rispettosi nell’accesso dell’area marina protetta delle Cinque Terre. Riomaior è un doppio omaggio: al borgo delle Cinque Terre e alla nota squadra di calcio.

A benedire l’imbarcazione è stato don Luca Palei, seguito poi dalle parole di Rudy Biassoli presidente del Consorzio che ha illustrato le caratteristiche della nuova imbarcazione. Sono intervenute poi Confartigianato la Spezia e le autorità che hanno sottolineato l’importanza della sostenibilità di questo progetto, analizzato il delicato tema dei flussi e chiaramente il turismo che deve essere rispondente sia in termini di servizi che di sostenibilità per i territori. Fondamentale, a dire di tutti, la coesione e il confronto con le realtà imprenditoriali e le istituzioni, in un momento come quello che sta vivendo la città: una trasformazione totale in un settore che fino a trent’anni fa sembrava fantascienza.

