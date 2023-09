Due fungaioli si perdono nei boschi tra Cassego e Varese, lanciano l’allarme prima del tramonto e vengono ritrovati a tempo record

Due fungaioli sentantenni chiavaresi si sono smarriti a causa della nebbia nei boschi tra Cassego e Varese Ligure nella giornata di oggi. In loro aiuto sono intervenuti Soccorso alpino e speleologico Liguria e Vigili del fuoco. Grazie alla collaborazione della coppia, i soccorritori li hanno riattivati abbastanza facilmente: erano in buona salute e per questo motivo non sono state necessarie e cure mediche. I due sono risaliti in auto e fatto ritorno a casa. I due fungaioli hanno avuto l’intuizione di avvisare i soccorsi in tempo utile per essere ritrovati prima del calare del sole.

Il Soccorso alpino ricorda che: “Nonostante la passione di molti per la ricerca dei funghi, è sempre sconsigliato entrare nei boschi quando la situazione meteo non è favorevole. Sul Levante ligure tra l’altro l’allerta gialla era iniziata stamattina alle 8 e terminerà questa notte alle 2”.

