Inizierà alle 12 (e non alle 10 come programmato inizialmente) l’escursione organizzata a Portovenere nella giornata di domani 19 settembre, nell’ambito del Progetto INTERREG Italia-Francia Marittimo “Itinere Romanica+” per valorizzare e promuovere il patrimonio romanico territoriale.

Nel dettaglio:

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com