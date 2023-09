Funivia, Candia e Coppola: “Al Comune non interessa la partecipazione, organizza incontri sperando non venga nessuno”

Genova. “I processi di partecipazione non c’entrano nulla con l’assemblea organizzata oggi dal Comune per parlare di funivia. E’ evidente che al sindaco Marco Bucci non interessa sentire cosa pensano le persone e gli abitanti”. Così la consigliera regionale Selena Candia (Lista Sansa) e la consigliera del municipio I Francesca Coppola (Lista Rossoverde), che oggi hanno partecipato insieme al presidio organizzato da “No Funivia” davanti alla Biblioteca Berio.

E’ infatti nella biblioteca del centro di Genova che è stato organizzato dal Comune l’incontro “di sedicente “partecipazione” del quartiere del Lagaccio – si legge nella nota – a diversi chilometri di distanza da dove passerà l’infrastruttura e per di più nel primo pomeriggio, quando le persone lavorano, in una sala chiusa con capienza limitata”.

» leggi tutto su www.genova24.it