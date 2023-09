“Idiota patriota”: deturpata l’opera di Tiler dedicata ai bimbi del Carmine

Genova. “Idiota patriota”, questa la frase tracciata sull’opera che Tiler, lo street artist dall’identità celata da una maschera da scimmia, ha realizzato al Carmine in omaggio ai bambini che frequentano la scuola del quartiere.

A denunciare l’accaduto, postando una foto dell’opera rovinata e rispondendo pubblicamente alla provocazione, è stato proprio Tiler: “Analizziamo insieme la frase di questo genio della bomboletta che insiste a deturpare un quadro creato per i bambini del quartiere del Carmine – scrive lo street artist – Partiamo da ‘idiota’, di me si può dire che sono ignorante ma idiota proprio non mi si addice. Passiamo a ‘patriota’, ovvero persona votata all’esaltazione e alla difesa di un’idea nazionale e politica. L’unica cosa che mi esalta è il mio lavoro”.

