L’ex vicesindaco Cavallini: “Qualcuno spieghi alla maggioranza che i valori della Costituzione sono di tutti gli spezzini”

“Il Consiglio Comunale della Spezia ha bocciato la proposta presentata da +Europa tramite il consigliere Franco Vaira per regolamentare la concessione di sale e spazi comunali, che prevedeva ai richiedenti di dichiarare:

1) il rispetto dei principi costituzionali democratici e di ripudiare il fascismo e il nazismo;

2) di non professare e non fare propaganda di ideologie nazifasciste, xenofobe, integraliste, sessiste o in contrasto con la Costituzione e la normativa nazionale di attuazione della stessa ;

3) di non perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni ed i valori della Resistenza;

4) di non compiere manifestazioni esteriori di carattere fascista e/o nazista, anche attraverso l’uso di simbologie o gestualità ad essi chiaramente riferiti

5) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla Legge antimafia

Una proposta che onorava i dettami costituzionali e la Storia della Spezia, con l’intento di sconfiggere l’indifferenza con la quale troppo spesso sono trattati i temi della democrazia e dell’antifascismo, anche dalle Istituzioni locali. Invece, Peracchini ed i suoi l’hanno bocciata, dimostrando di non voler salvaguardare e favorire i principi ed i valori che sono a fondamento della Costituzione.

Ha ragione la capogruppo del PD Martina Giannetti nel dire che non è la sottoscrizione di un’autocertificazione ad impedire un’eventuale propaganda non consentita in un momento successivo, ma che un regolamento così articolato sarebbe stato un elemento di dissuasione ed anche una chiara dimostrazione per dimostrare che Peracchini e la sua maggioranza sono per il rispetto dei valori sanciti dalla Carta costituzionale. Speriamo che qualcuno spieghi a chi governa la nostra Città che detti valori sono di tutti gli spezzini. Loro malgrado”.

