Malore in autostrada: 22enne in ospedale

Incidente stradale questa mattina poco dopo le 7 in autostrada, in direzione Brugnato all’altezza di Beverino, dove un 22enne per dinamiche in fase di accertamento ha sbandato finendo con le ruote in una canalina del tratto. Immediato l’intervento dei soccorsi e non sarebbe da escludere che il giovane abbia avuto un malore alla guida, stando a quanto riferito l’automobilista avvertiva delle fitte intercostali. Sul posto sono intervenute la Polizia stradale e la Pubblica assistenza di Vezzano Ligure che gli ha prestato i primi soccorsi, durante i quali il 22enne ha mostrato segni di miglioramento, per poi accompagnarlo in codice giallo al Sant’Andrea della Spezia.

L’articolo Ultime ore per la Marina del Canaletto, da martedì sottopasso chiuso. Finisce un’epoca: via le barche, spazio ai container proviene da Città della Spezia.

