Parma-Sampdoria, in vendita altri 200 biglietti a 10 euro per i tifosi blucerchiati

Genova. Settore ospiti esaurito per ben due volte, ma il Parma mette in vendita altri biglietti a prezzo ridotto riservati ai tifosi della Sampdoria per il match tra le due squadre che si giocherà al Tardini domenica 24 settembre (ore 16:15).

Sono 204, come comunicato poca fa dalla società genovese sul sito, i tagliandi messi a disposizione della Curva Sud ad un costo di 10 euro (5 ,00 € per gli Under 14). I due club, le cui tifoserie sono gemellate da tempo, infatti hanno deciso sia per la partita di andata che per quella di ritorno di fissare una tariffa ridotta sia per la curva che per il settore ospiti.

