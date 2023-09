Recco: riunione di Forza Italia, tra i presenti Dario Capurro

Si è svolta oggi in un locale genovese, una riunione di iscritti di Forza Italia, presenti il coordinatore regionale Carlo Bagnasco e l’norevole Roberto Bagnasco. Tra gli ospiti presenti, in maglia azzurra, anche l’ex sindaco di Recco Dario Capurro che alle ultime elezioni regionali ha corso per Giovanni Toti; con lui Marco Bertagnon, coordinatore di Forza Italia nel Golfo Paradiso; sia Dario Capurro, che ne è presidente, sia Bertagnon appartengono all’associazione “Il Timone” che, in vista delle prossime elezioni a Recco, agirebbe in chiave anti Carlo Gandolfo, attuale sindaco al primo mandato.

Dice Carlo bagnasco: “Entusiasmo e grandissima partecipazione questa sera a Genova per un aperitivo con militanti, simpatizzanti ed eletti di Forza Italia. Un momento di ritrovo, un appuntamento importante per condividere contenuti e idee per il futuro del nostro partito che sarà ancora a lungo un movimento protagonista della politica italiana e che sarà determinante nei prossimi appuntamenti elettorali”.

