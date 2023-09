Sampdoria-Cittadella LIVE. C’è Kasami dal primo minuto

Genova. Sampdoria chiamata a una prestazione di carattere davanti ai propri tifosi nel posticipo della quinta giornata di serie B contro il Cittadella, per scrollarsi di dosso un po’ di paure legate a una classifica che al momento non è certo tranquilla. Pirlo fa esordire subito Kasami, il nuovo acquisto per un centrocampo che soffre di diversi infortuni. In campo anche gli esperti Borini e Ricci. Occhi puntati su Pedrola.

Sampdoria: Stankovic, Depaoli, Ghilardi, Murru, Giordano, Kasami, Ricci, Verre, Pedrola, La Gumina, Borini.

Allenatore: Pirlo.

A disposizione: Tantalocchi, Ravaglia, Barreca, Vieira, Askildsen, Malagrida, Yepes, Girelli, Gonzalez, Stojanovic, Delle Monache, Lemina.

Cittadella: Kastrati, Salvi, Pavan, Frare, Giraudo, Vita, Branca, Amatucci, TEssiore, Pittarello, Magrassi.

Allenatore: Gorini.

A disposizione: Maniero, Angeli, Mastrantonio, Pandolfi, Cassano, Kornvig, Carriero, Carissoni, Danzi, Rizza, Maistrello.

Arbitro: Gualtieri di Asti

