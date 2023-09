Sampdoria, Pirlo: “Alla prima difficoltà non andiamo avanti, lavoreremo sulla testa”

Genova. Di sicuro Andrea Pirlo dovrà riflettere parecchio su come andare avanti con la sua esperienza alla Sampdoria. Alle prese con una squadra di giovani esordienti, con assenze importanti, che va in difficoltà proprio nella fase di gioco che è distintiva di Pirlo: quella ripartenza dal basso che sembra però mettere in difficoltà i suoi giocatori. Rispetto alle partite col Venezia e Cremonese la sconfitta di stasera è un grosso passo indietro.

Il problema della Samp viene evidenziato ulteriormente quando poi deve recuperare: la squadra non riesce a verticalizzare il gioco e quando avrebbe l’opportunità della ripartenza sembra quasi che non l’abbia proprio nel suo dna.

