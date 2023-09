Vadino, Tomatis (FdI): “Spariti 4 profughi dal centro di accoglienza”. Ma il prefetto smentisce

Albenga. “Quattro migranti spariscono dal centro di accoglienza di Vadino e non si sa più nulla di loro. Senza documenti alimenteranno la rete di spacciatori e criminali?. Si cominciano a intravedere le prime crepe nell’operazione di accoglienza migranti al centro di Vadino”. Lo afferma Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale ad Albenga.

“Da diversi giorni non si hanno più notizie: non sono rientrati al centro allestito nel quartiere cittadino di ponente. Sono spariti nel nulla. Potrebbero aver tentato la fuga verso la Francia oppure girare come sbandati in città a caccia di cibo e giacigli di fortuna dove poter vivere o ancora peggio – dice Tomatis – essere entrati a far parte della rete di spacciatori presente in città. Si tratta certamente di supposizioni, ma è chiaro che allestire un centro di accoglienza per profughi senza una rete di controllo mirata può avere conseguenze anche pesanti. Oggi sono quattro i migranti ‘spariti nel nulla’. Domani – continua Tomatis – il numero potrebbe essere sicuramente maggiore. A nostro avviso era necessario organizzare meglio le attività di controllo e quindi allestire un centro in quartiere dove tra l’altro abbiamo segnalato più volte diverse problematiche sulla sicurezza mai risolte”.

» leggi tutto su www.ivg.it