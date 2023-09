Vandali seriali ad Alassio: decine di auto con le gomme bucate in via privata Londra e Corso Europa

Alassio. Pneumatici tagliati, a volte squarciati. Senza distinzione di marca o categoria dell’auto. Le immagini mostrano Porsche, Bmw ma anche Hyundai, tutte con le gomme a terra. E tutte regolarmente nella stessa zona di Alassio: via privata Londra e corso Europa. Un fenomeno che non si arresta, nonostante l’estate sia ormai finita, e che il tam tam sui social descrive ormai quasi giornalmente.

Sono ormai decine, infatti, i post su Facebook da parte dei malcapitati che al mattino, quando si recano a prendere l’auto, trovano l’amara sorpresa. C’è Valentina, che già 6 giorni fa raccontava: “Come molti, anche noi abbiamo avuto la sorpresina alla macchina. Gomme bucate in corso Europa”. E Carla oltre alle foto aggiunge: “E’ tutta l’estate che in via Londra e corso Europa tagliano le gomme alle macchine regolarmente parcheggiate. Stamane ne abbiamo viste 4, prediligono le auto scure. Secondo me, se se ne parla, si denuncia e si paventano azioni di vigilanza, dovrebbero smettere”.

