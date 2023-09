Verde non giocava una partita intera di campionato da oltre un anno

Atteso, accolto, motivato e finalmente schierato dal primo minuto. Tra le buone cose che lo Spezia ha mostrato a Venezia, molte più di quante ne dica il risultato, c’è anche l’aver rivisto finalmente Daniele Verde in campo per una partita intera. Non succedeva da gennaio 2023, trasferta di Coppa Italia sul campo dell’Atalanta con Luca Gotti in panchina. Ma l’ultimo match di campionato giocato dall’inizio alla fine per il fantasista risaliva addirittura all’ultima giornata della serie A 21/22, giorno di Spezia-Napoli.

Massimiliano Alvini lo ha potuto utilizzare per la seconda volta in stagione, la prima fu ancora contro il Venezia ma in coppa, per meno di un’ora di gioco. Con Semplici erano state solo 13 le presenze per 478 minuti e con Gotti 15 gettoni per 718 minuti. Lontanissime dalle 34 presenze (8 reti e 7 assist) del Verde valorizzato da Thiago Motta, non senza che tra i due ci fossero stati momenti di incomprensione, che non impedirono di essere uno la fortuna dell’altro.

