Importante novità per tutti gli appassionati del cinema e dei film in lingua originale. A partire infatti da questa settimana con “L’ultima luna di settembre”, l’Italia di Sarzana ogni venerdì sera alle ore 21.00 proietterà il film della settimana in lingua originale con sottotitoli. La pellicola di Amarsalkhan Baljinnyan sarà all’Italia da venerdì 22 a domenica 24 settembre.

L’articolo Al Cinema Italia di Sarzana ogni venerdì film in lingua originale con sottotitoli proviene da Città della Spezia.

