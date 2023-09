Genova. Terribile incidente quesa mattina a Bussalla, dove un uomo è precipitato dalle impalcature di un palazzo, facendo un volo di circa 10 metri probabilmente dal quarto piano dell’edificio.

L’episodio è accaduto poco prima delle 11 in via Maria Bonningher: secondo le prime ricostruzione si tratterebbe di un uomo di circa 50 anni, probabilmente un operaio al lavoro nel cantiere. Al momento non si conoscono altri dettagli sulle sue generalità.

