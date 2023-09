Chiavari: l’addio al comandante Antonio “Tony” Mancini

Dal comandante Ernani Andreatta

Un prestigioso Comandante o come storicamente si dice un gran “lupo di mare”, Antonio Mancini se ne è andato a 92 anni. La sua professione era sul mare e col grado di Comandante, dopo l’indispensabile tirocinio da Ufficiale, è stato imbarcato su grandi navi da crociera e negli ultimi anni faceva i rilievi dei Comandanti sulle navi della prestigiosa società armatoriale di Luigi Aponte cioè la Mediterranean Shipping Co. con sede a Ginevra, detta anche MSC Crociere. Era originario di Napoli dove era nato nel 1931 ma aveva poi sposato, spostandosi a Chiavari, Franca Bertuletti, che aveva conosciuto appunto sulle navi da crociera dove era impiegata come hostess.

Franca era “ figlia d’arte” perché suo padre era un valente e apprezzato maestro d’ascia di nome Francesco. Francesco Bertuletti – Chiavari 1902-1982 – iniziò la sua attività lavorativa presso il Cantiere Navale dei Gotuzzo di Chiavari dove prestò la sua opera per circa dieci anni, riparando e costruendo golette, brigantini e leudi, rivanetti, motoscafi e lance.

