Forte di Canarbino, porzione in concessione per attività ricreativa, culturale, sportiva, aggregativa e sociale

Asta pubblica indetta dal Comune di Arcola per la concessione in locazione di una porzione del Forte di Canarbino. Circa 10mila metri quadrati che potranno essere adibiti esclusivamente ad attività ricreativa, culturale, sportiva, aggregativa e sociale. Si tratta di una concessione di durata annuale. Canone posto a base d’asta pari a 3.600 euro all’anno.

Le offerte saranno valutate in base a interesse collettivo dell’attività svolta (max 30 punti); struttura/dimensione organizzativa (max 3 punti; 1 punto ogni persona da impiegare); esperienza acquisita del soggetto richiedente (max 3 punti; 1 punto ogni anno di esperienza nel settore di

riferimento); proposta di utilizzo, di valorizzazione del bene (in relazione alla destinazione attribuita e all’attività svolta) e di efficientamento energetico (max 24 punti); prezzo offerto (max 30 punti).

Tempo fino alle 12.00 del 2 ottobre prossimo per la presentazione delle offerte. QUA l’avviso di asta pubblica con tutti i dettagli, disponibile, assieme alla modulistica, anche nell’Albo pretorio del sito istituzionale del Comune di Arcola.

