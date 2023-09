Giovane affetto da vaiolo delle scimmie ricoverato in Liguria

Liguria. Nuovo caso di vaiolo delle scimmie registrato in Liguria. All’ospedale Galliera di Genova è stato infatti ricoverato un giovane uomo che il 13 settembre si è presentato in pronto soccorso con sintomi che hanno subito fatto pensare alla cosiddetta “infezione da Monkeypox“, e che è attualmente in osservazione nel reparto Malattie Infettive.

L’uomo, un giovane italiano non residente in Liguria, che nelle ultime settimane ha viaggiato tra Italia e Francia, è arrivato al Galliera con febbre alta accompagnata da un’eruzione cutanea atipica. Il paziente è stato poi ricoverato il giorno successivo in Malattie Infettive, proprio nel sospetto di un’infezione virale acuta. Tra le possibili cause è stato preso in considerazione anche il vaiolo delle scimmie, e l‘iter diagnostico ha quindi incluso l’esecuzione del tampone per la ricerca del virus. Lunedì il laboratorio dell’Istituto di Igiene dell’Università di Genova ha segnalato la positività del tampone.

