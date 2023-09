In attesa di tornare al Picco gli ultras della Curva Ferrovia danno appuntamento all’Arci di Valdellora

“La mancanza del nostro stadio è enorme, quanto quella di trascorrere tempo insieme agli amici, di quel profumo di pre-partita dal toscano, insomma…quanto ci manca vivere il nostro amato “football day”! L’attesa è ancora lunga ma i ragazzi della Ferrovia non riescono più ad attendere, per questo motivo abbiamo deciso di fare qualcosa, di semplice, ma che ancora una volta sarà simbolo dell’appartenenza di noi Spezzini”. È quanto scrivono gli ultras dello Spezia dando appuntamenti a tutti i tifosi aquilotto al Circolo Arci Valdellora domenica 24 settembre dalle 17.00 in poi per rivivere l’atmosfera che precede le partite dello Spezia con birra alla spina, focaccia e pizza. “Qualche ora da passare in compagnia – aggiungono – che vale più di ogni altra cosa, in attesa di ritornare tutti assieme a cantare su quei gradoni”.

