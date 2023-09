Lavoro, un simulatore di guida professionale per la formazione dei nuovi driver

Genova. È stato presentato ieri, durante il Tavolo comunale del lavoro che si è svolto al Genova Blue District, il simulatore di guida professionale di mezzi pesanti che, in via del tutto eccezionale, è stato posizionato in calata Mandraccio.

Il simulatore, presentato dal Consorzio Global con Dekra, permette di simulare operazioni sia con mezzi pesanti come camion che con autobus e permette a chi lo sua di sperimentare diverse tipologie di manovra, di condizioni climatiche e di strade (strade di montagna, ad esempio).

