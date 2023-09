Le Monde celebra Alessandro Barbero e la sua lezione al Festival della Mente di Sarzana

La caccia al biglietto, l’atmosfera elettrica di piazza Matteotti e soprattutto l’incontenibile entusiasmo che accompagna le lezioni di Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana. Il prestigioso quotidiano francese Le Monde celebra così tutti i rituali ormai consolidati in diciassette edizioni della manifestazione (quelle a cui ha preso parte il professore) nel suo articolo pubblicato ieri e dedicato “Al medievalista da tutto esaurito” che “come una rockstar moltiplica le sue conferenze trionfali in Italia pur affrontando i personaggi più oscuri e gli aspetti più attuali della storia del Medioevo”. Il racconto della serata del 2 settembre scorso e della lezione dal titolo “1204: i crociati scoprono Costantinopoli”, dall’ingresso trionfale nel tendone fino alla coda finale del firmacopie, rappresenta così un’ottima vetrina per Sarzana e il suo festival che proprio quest’ano ha tagliato il traguardo del ventennale.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com