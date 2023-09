Metropolitana, slittano i tempi: Martinez pronta a fine 2025. Caccia a un miliardo per i prolungamenti

Genova. Sarà pronta alla fine del 2025 la nuova stazione della metropolitana tra piazza Martinez e piazza Terralba, nel quartiere di San Fruttuoso. Mentre l’arrivo nei pressi di via Canepari, nel cuore di Certosa, è previsto un anno prima, negli ultimi mesi del 2024. Sono le nuove tempistiche – ancora più dilazionate rispetto alle ultime previsioni – fornite da Manuela Sciutto, dirigente dell’unità di progetto Grandi infrastrutture del Comune di Genova, nel corso del convegno Attuazione dei programmi di mobilità sostenibile a Palazzo Tursi.

Intanto si continua a lavorare per prolungare l’infrastruttura in tre direzioni: in Valbisagno (con lo Skymetro fino a Prato), a Ponente (almeno fino alla Fiumara) e a Levante (fino all’ospedale San Martino). I finanziamenti necessari per raggiungere i nuovi capolinea ammontano a più di un miliardo di euro, una montagna di soldi che verranno chiesti al ministero nei prossimi mesi. Questa cifra, secondo le stime, consentirebbe di triplicare l’estensione complessiva della underground genovese, liberandola una volta per tutte dai primati negativi per cui è tristemente nota.

