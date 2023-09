Parco di Portofino, via libera alla variante in Regione: sugli interventi edilizi deciderà il Comune

Genova. Via libera in Consiglio regionale alla variante al piano e al regolamento del Parco di Portofino che demanda al Puc (per le sole zone del Comune di Portofino) la disciplina degli interventi in materia di riqualificazione del patrimonio edilizio e interventi di nuova edificazione, coerentemente con la pianificazione sovraordinata a livello territoriale. Per l’opposizione è un provvedimento che mette in discussione le tutele ambientali.

Le modifiche al piano del Parco e al regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio non contrastano con le disposizioni provvisorie per il Parco nazionale, definite nel Decreto ministeriale 332 del 2021, e non comportano potenziali interferenze con la salvaguardia dei siti e delle specie relativamente alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche.

