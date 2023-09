Piazza del mercato: nuove infiltrazioni, fontane senz’acqua e materiale di cantiere abbandonato da due mesi. I lavori sono finiti?

Chi pensava che con il completamento della pavimentazione la saga di Piazza Cavour fosse terminata si sbagliava. Lo dimostrano il materiale di cantiere ancora stoccato in Via de’ Nobili e le magagne che caratterizzano la “nuova” piazza. Da due mesi gli operatori non vedono operai e dopo aver segnalato a più riprese nel corso dell’estate i problemi che stanno vivendo senza veder migliorare la situazione ora si aspettano che i problemi vengano risolti nel giro di pochi giorni. E non in tutte le problematiche è coinvolta la ditta che ha eseguito i lavori.

