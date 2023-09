Podismo, due appuntamenti con la solidarietà. Dedicato a Gabriele Mastorci

Sabato 9 settembre ha avuto luogo la 4a edizione della gara “Corri per il Gaslini”, terz’ultima tappa del circuito podistico interregionale “Corrilunigiana”, con partenza ed arrivo nel centro sportivo Sporting Club a Luni Mare; un percorso di circa 9 km, con iniziale passaggio sul ponte panoramico “Portus Lunae”, per poi attraversare Luni Antica con un circuito da ripetere due volte, e successivamente ritornare alla partenza ripassando sul ponte per raggiungere così il centro sportivo. L’evento, come la staffetta che si svolgerà il 7 ottobre da Luni a Genova, sono dedicati a Gabriele Mastorci, un ragazzo colpito da Sla in tenera età, e hanno come obiettivo la sensibilizzazione verso le malattie neurologiche. I fondi raccolti in questa e nelle precedenti gare organizzate dalla società Pro Avis Castelnuovo Magra come gesto di vicinanza ad un’istituzione quale è l’Ospedale Gaslini, e cioè circa 3000 euro, più materiale didattico e vestiario, saranno devoluti e consegnati direttamente all’ospedale di Genova attraverso una staffetta podistica/ciclistica che partirà la mattina del 7 ottobre ed arriverà a destinazione in serata.

I partecipanti si ritroveranno tutti presso il sito archeologico di Luni Antica, dove avrà luogo la partenza in collaborazione con le associazioni provinciali e regionali dell’Avis Ortonovo e Castelnuovo Magra che, con i relativi furgoni, caricheranno gli atleti che daranno il cambio a quelli in partenza e man mano lungo il tragitto fino a Genova. Il percorso si svilupperà dall’Anfiteatro di Luni, attraverso il territorio dei Comuni di Luni e Castelnuovo Magra; ci sarà una prima sosta presso la sede dell’Associazione di Promozione Sociale “gli Amici del Giacò”, dove ci saranno anche i rappresentanti dei Comuni; dopo una breve fermata per salutare tutti, si ripartirà in direzione Sarzana dove ci sarà la seconda sosta prevista, in collaborazione con il Comune e l’Avis di Sarzana, proprio davanti al Comune; qua ci sarà un primo cambio di atleti ed il nuovo gruppo di podisti ripartirà, con i furgoni dell’Avis al seguito, verso la Spezia, con la prossima sosta alla sede dell’Avis Provinciale presso il quartiere “Favaro”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com