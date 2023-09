Processo Morandi, anche il manager pubblico (Anas e Mit) Coletta si autoassolve: “Il mio compito? Io diramavo le circolari”

Genova. Dopo Vincenzo Cinelli anche Mauro Coletta, che ai vertici della vigilanza sulle concessioni autostradali c’è stato per 17 anni e mezzo (prima sotto Anas e poi come Direttore centrale per la vigilanza sulle concessioni autostradali), si è autoassolto da ogni responsabilità per il crollo del ponte Morandi e, nello specifico per la mancata vigilanza del ministero sulla manutenzione effettuata negli anni da Aspi e Spea.

Si è sottoposto all’esame dei pm che è durato oltre 6 ore, rispondendo con tono piccato ogni qual volta il sostituto procuratore Walter Cotugno ha provato a incalzarlo sulla scarsa conoscenza che i vertici della struttura di vigilanza avevano delle opere d’arte, delle modalità dei controlli da parte delle concessionarie e sulle opere più critiche.

