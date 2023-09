Prociv-Arci Liguria consegna una motopompa a Borghetto Vara

Il presidente di Prociv-Arci Liguria, Celestino Moruzzi, ha consegnato ai volontari del gruppo comunale PC/AIB di Borghetto di Vara una motopompa, in comodato d’uso, da utilizzare in caso di calamità per intervenire su allagamenti di abitazioni o locali commerciali. La nuova attrezzatura è particolarmente efficiente poiché ha una forte capacità di aspirazione di circa 800 l/min e quindi è possibile intervenire al meglio in caso di necessità. L’amministrazione comunale era rappresentata dall’assessore Jacopo Cattaneo e dall’assessore Davide Fregosi consigliere delegato alla Protezione Civile.

