Rapallo: lotta alla povertà, Coop Liguria premia le associazioni di Tigullio-Golfo Paradiso

Presso la Sala Soci Coop di Rapallo questa mattina è avvenuta la consegna da parte dei Soci Coop delle donazioni solidali legate al voto sul bilancio – 70.000 euro a livello regionale, di cui 7.500, corrispondenti a 1.500 pasti, nell’area Tigullio e Golfo Paradiso – offerti alle associazioni locali impegnate nella lotta alla povertà. Sono state presenti le realtà: Emporio Solidale Rapallo, il Centro Vicariale Recco, Pane Nostro Caritas Santa Margherita Ligure, Croce Rossa Chiavari Villaggio del Ragazzo San Salvatore di Cogorno, Con – Centro Distribuzione Alimentare Sestri Levante.

Tiziana Cattani, direttrice settore soci e consumatori Coop Liguria, ha spiegato le circostanze e il significato dell’iniziativa: “Oggi è un momento importante perché a livello istituzionale Coop si occupa di azioni per la società,come dice il manifesto dietro di me. In occasione dell’approvazione del bilancio abbiamo chiesto ai soci di dare “un voto un pasto”, per fare in modo che il voto diventasse un gesto di solidarietà alle associazioni che si occupano di contrasto alla povertà. È un occasione anche di collaborazione tra i volontari Coop e i volontari di altre associazioni che nasce sui territori per aiutare le persone più deboli della nostre comunità. Insieme in questi anni abbiamo fatto un bel cammino e credo che continuerà nel futuro. In occasioni come queste mi sento di affermare che il volontario è patrimonio dell’umanità”.

Alle associazioni è stato consegnato un assegno e una card da scalare alle casse. In particolare: alla Croce Rossa Chiavari sono stati dati 1500 euro pari a 300 pasti, al Villaggio del Ragazzo di San Salvatore di Cogorno e al Centro Ascolto di Recco 100 euro pari a 200 pasti, all’Emporio Solidale di Rapallo 1500, alla Carithas Pane Nostro 1000 euro, al Con – Centro Distribuzione Alimentare Sestri Levante 1500 euro.

