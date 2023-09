Rigassificatore, le osservazioni di Savona: “Non è stato considerato impatto sul territorio e sul mare”

Savona. Dopo Quiliano e Bergeggi, anche il Comune di Savona ha presentato le osservazioni al progetto del rigassificatore. “Ci siamo coordinati con gli altri Comuni in questa fase del procedimento”. Il Comune di Savona ha chiesto di essere inserita nella conferenza dei servizi per partecipare a pieno al procedimento, ma ad oggi non è arrivata ancora nessuna risposta.

Domani è l’ultimo giorno per la presentazione delle osservazioni. Diverse le critiche al progetto che prevede il ricollocamento nel mar Ligure a 2,9 km dalla costa di Savona della nave rigassificatrice che ora è in porto a Piombino.

