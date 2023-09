Soddisfazione per l’XI edizione di Lerici legge il mare: “Frutto di un lavoro di squadra oliato e molto ligure”

Bernardo Ratti, presidente della Società marittima di mutuo soccorso di Lerici e curatore di “Lerici legge il mare”, interviene a commento dell’undicesima edizione della manifestazione, tenutasi gli scorsi 15, 16 e 17 settembre. “Domenica sera, con l’incontro sugli ex voto marinari, si è conclusa l’undicesima edizione di Lerici Legge il Mare, edizione che ha visto un’ottima partecipazione di pubblico a tutti gli eventi che abbiamo proposto, dopo un impegnativo lavoro organizzativo di mesi, di relazioni, di contatti, che ci hanno permesso di entrare a far parte delle attività culturali e letterarie di Genova Capitale Italiana del Libro 2023, e addirittura, che la facciata della Regione Liguria in Piazza De Ferrari a Genova fosse per giorni interamente illuminata dal logo della manifestazione e dall’immagine di Lerici. I tre giorni della rassegna, di letteratura e cultura marinaresca, prima del genere nata in Italia, sono stati sicuramente faticosi, ma sereni per l’apprezzamento di lericini, ospiti e relatori”.

Prosegue Ratti: “La manifestazione è ormai una tradizione per Lerici e la Liguria, attesa, seguita dai media locali, regionali e nazionali, tv comprese, che hanno coperto l’evento quotidianamente. I tanti autori con le loro pubblicazioni, la fornita Libreria del Mare coordinata da Lucrezia Ricci, i laboratori per ragazzi, le molteplici iniziative, gli attesi libri a bordo del Leudo Zigoela e di Goletta Pandora. Molto seguite e approfondite le varie tavole rotonde, con relatori conosciuti e preparati sull’attualità, sull’ambiente, sulla grande storia, sui cambiamenti climatici. La buona riuscita è frutto di un lavoro di squadra, oliato, molto ligure, da parte dello staff organizzativo della Società Marittima di Mutuo Soccorso e dei tanti volontari, di tutte le età, che ringrazio per la serietà e l’entusiasmo. Basilare il supporto e la condivisione del programma da parte del sindaco, che ringrazio, e, per la parte logistica, dello staff di STL Lerici. Importante la vicinanza di tante associazioni del Borgo e di tanti operatori commerciali. Sono e siamo soddisfatti”.

L’articolo Soddisfazione per l’XI edizione di Lerici legge il mare: “Frutto di un lavoro di squadra oliato e molto ligure” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com