Taxi, Carozza: “Abbiamo chiesto avvio Ren, regolamentazione piattaforme tecnologiche e seconde guide”

Confartigianato è intervenuta in audizione alle Commissioni riunite Ambiente e Industria del Senato sul Decreto legge asset. “Alcune sollecitazioni di regolamentazione per la categoria dei taxisti – commenta Nicola Carozza, responsabile sindacale Confartigianato – avanzate dall’associazione spezzina sono giunte così a Roma”. In particolare, Confartigianato ha sollecitato l’avvio definitivo del Registro elettronico nazionale anche per il settore dei taxi, indicandolo come “necessario per fotografare il settore, individuare i soggetti abilitati a svolgere i servizi e per fare definitiva chiarezza sui soggetti che attualmente occupano questo spazio in maniera elusiva. Il processo di definizione del Ren. dovrà essere associato all’introduzione della targa professionale, con l’obiettivo di garantire certezza di riconoscimento professionale e semplificazione amministrativa. La targa professionale potrebbe aiutare i taxisti anche nelle Ztl e negli accessi negati in alcuni comuni. Inoltre, Confartigianato considera: “Indispensabile regolare le piattaforme tecnologiche, distinguendo tra quelle di pura intermediazione e quelle che svolgono direttamente l’attività di trasporto in modalità aggregata. Queste ultime, come le strutture consortili che utilizzano radio e geolocalizzazione, vanno incentivate utilizzando risorse derivanti dal Pnrr. Sempre sul fronte dell’attività di taxi, Confartigianato sollecita un atto di indirizzo ministeriale che definisca chiaramente il corretto inquadramento giuslavoristico delle seconde guide affinché tutti gli enti locali possano attivarle a livello territoriale. In proposito, abbiamo proposto l’inquadramento della seconda guida come impresa artigiana attraverso un contratto di co-gestione dei beni strumentali di una impresa titolare di licenza concedente per uno dei turni di lavoro individuati dal Comune di competenza”.

