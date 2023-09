Torna Genova Per Voi, nella città dei cantautori il talent nazionale per autori e compositori

Genova. Dal 4 al 10 ottobre torna Genova per Voi, il talent ideato e diretto dal cantautore e drammaturgo Gian Piero Alloisio, in collaborazione con il giornalista musicale Franco Zanetti.

Giunto alla sua decima edizione, Genova per Voi si conferma come una realtà consolidata del mondo dell’industria dello spettacolo, che ha contribuito significativamente al successo della musica italiana lanciando autori di successo come Federica Abbate, Alessandro La Cava, Emanuele Dabbono, presente alla conferenza stampa di questa mattina a palazzo Tursi, Simone Cremonini e Willie Peyote.

