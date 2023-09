Genova. In attesa di scoprire i protagonisti di Zecchino d’Oro 2023, riprendono i casting per l’edizione del 2024. Saranno a Genova e Savona le prossime tappe del Casting Tour di Zecchino d’Oro in cui tutti i bambini e le bambine che vogliono provare a diventare solisti dell’edizione 2024 dello Zecchino d’Oro potranno esibirsi con una delle più belle canzoni dello Zecchino d’Oro.

» leggi tutto su www.genova24.it