A Tovo San Giacomo opere pubbliche per oltre 2,5 milioni di euro: il via ai cantieri ad ottobre

Tovo San Giacomo. Con il mese di ottobre inizia una stagione di importanti lavori pubblici a Tovo San Giacomo per un valore di oltre 2,5 milioni di euro.

Ad annunciarlo è il sindaco Alessandro Oddo: “Abbiamo lavorato molto in questi ultimi mesi, in stretta sinergia con gli uffici comunali, per far sì che le tante progettualità si concretizzassero in cantieri e quindi siamo estremamente soddisfatti dell’obiettivo raggiunto: infatti dal prossimo mese si apriranno numerosi cantieri a Tovo San Giacomo, grandi e piccoli, tutti nati e sviluppati partendo dalle esigenze del territorio e dei cittadini. Si tratta – prosegue Oddo – di lavori che andranno ad impattare positivamente sulla quotidianità dei tovesi”.

