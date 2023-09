Genova. Amiu, l’azienda partecipata dal Comune di Genova che gestisce il ciclo dei rifiuti, ha avviato due indagini di mercato. Una per l’individuazione di un immobile da adibire a sede operativa Amiu Genova e l’altra per un altro immobile o area per il rimessaggio di mezzi operativi dell’azienda.

Nel primo caso si tratta di una ricerca di un immobile che può essere collocato nel Comune di Genova o in quello di Serra Riccò o di Sant’Olcese. Servirà come sede operativa.

» leggi tutto su www.genova24.it