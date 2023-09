Calcio/ Genoa, Blasquez non ha dubbi: “Pensiamo alla salvezza ma è giusto essere ambiziosi”

“La gara contro il Napoli ha lasciato l’amaro in bocca perchè meritavamo i 3 punti e invece ne è arrivato uno. Anche Joshua Wander è rimasto sorpreso della prestazione della squadra e ha ammesso che il pari è stretto”: lo ha dichiarato Andres Blazquez ai microfoni di Primocanale.

Il dirigente sugli obiettivi del Genoa è stato chiaro: “Prima di tutto pensiamo alla salvezza ma sono convinta che la squadra possa fare un gran campionato giocando senza paura. In questo inizio di stagione il calendario non è stato semplice ma i ragazzi ci sono. Pensiamo alla Roma per esempio che dopo un inizio difficile si è riscattata vincendo largamente contro l’Empoli, questo vuol dire che per i giudizi c’è tempo”.

