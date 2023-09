Calvari: Expo, l’inaugurazione anello escursionistico-culturale

Da Renato Lagomarsino, Lascito Cuneo

La 39^ edizione di Expo Fontanabuona sarà l’occasione per presentare un nuovo percorso escursionistico-culturale che andrà ad integrarsi con l’Anello di Camposasco e dell’antica Abbazia inaugurato il 9 aprile del 2022. Anche questo è dovuto alla lodevole opera di un gruppo di volontari (lo scorso anno erano in tre, ora sono diventati otto…) che hanno condiviso l’idea di Giorgio Alluzzi collaborando con lui per rendere agibili antichi sentieri abbandonati da decenni.

» leggi tutto su www.levantenews.it