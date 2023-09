Carcare. Una nuova tornata di controlli della velocità sulle strade di Carcare, questa volta sono stati programmati per giovedì 21 settembre.

La pattuglia della polizia locale effettuerà le verifiche con il telelaser dalle ore 8.30 alle ore 12.30, in prossimità del civico 15 di Via Nizzareto e in prossimità della rotatoria per Biestro. I controlli avverranno in ambo i sensi di marcia.

